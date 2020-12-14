РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Единое окно предприятия «Водоканал» подмосковного Подольска с декабря работает по новому графику, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«График работы единого окна МУП «Водоканал» Подольска изменился. Служба сбыта теперь работает по графику: понедельник - пятница с 8:00 до 20:00, суббота и воскресенье - выходной. В МУП надеются, что новый график позволит сделать условия совместной работы еще более комфортными. В декабре 2020 года показания индивидуальных приборов учета необходимо передать в МУП по 15 декабря, а оплатить услуги водоснабжения и водоотведения - до 26 декабря», - говорится в сообщении.

Показания счетчиков можно передать в личном кабинете, через сервис обратной связи, СМС-сообщением на номер: 8(916)496-39-51 или 8(915)384-51-95 с указанием номера лицевого счета. А также по телефонам: 8(496)750-01-31 – все населенные пункты; 8(496)750-01-36 – Климовск; 8(496)750-01-37, 8(496)752-48-02 – Львовский.

«Показания можно передать и лично через единое окно службы сбыта на улице Ватутина, 6; в Климовске - на улице Ленина, 5А; в Львовском - на улице Горького, 2А. При посещении МУП «Водоканал» при себе необходимо иметь маску и перчатки. В помещении установлен бесконтактный автоматический дезинфектор, где можно обработать руки антисептиком», - заключается в материале.