РИАМО - 14 дек. Более 23,6 тысячи километров автомобильных дорог очистили и обработали противогололедными материалами в Подмосковье за минувшие сутки, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Наибольшее количество осадков выпало на западе, севере и северо-западе региона. В работах были задействованы 882 дорожных рабочих и 784 единицы спецтехники», — говорится в сообщении.

Дорожные службы Подмосковья переведены в режим повышенной готовности. До утра 15 декабря прогнозируется «желтый» уровень погодной опасности из-за снега и обледенения.

Жителей призвали быть крайне внимательными на трассах и соблюдать правила дорожного движения.

За минувшие сутки в Московском регионе выпало почти 4% месячной нормы осадков. Сугробы выросли примерно на 2 сантиметра.