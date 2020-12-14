РИАМО - 14 дек. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения в отношении ООО ТПК «Алтайгидромаш» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного введомства.

Сведения о компании были предоставлены администрацией городского округа Кашира. Согласно этим данным, учреждение заключило с компанией контракт на приобретение насосного оборудования на ВЗУ-2.

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

При этом ООО ТПК «Алтайгидромаш» не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО ТПК «Алтайгидромаш» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.