РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 дек. Дети в подмосковном Красногорске могут обменяться игрушками в рамках новогодней акции в дни праздников, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«КВК «Знаменское-Губайлово» запускает новогоднюю акцию «Ярмарка вчерашних игрушек». Детям предлагают поменяться игрушками. Акция состоится во время проведения новогодних мероприятий на арт-бульваре «Знаменское-Губайлово» 3, 4 и 5 января в 12:00», - говорится в сообщении.

Игрушки можно приносить не только в эти дни, но и в любое время работы КВК «Знаменское-Губайлово».

«Приходите на новогодние программы и принимайте участие в акции!» - заключается в материале.