РИАМО - 14 дек. За минувшие сутки в Подмосковье в ликвидации последствий снегопада на дворовых и общественных территориях задействовали 13,59 тысячи дворников и и более 1,1 тысячи единиц спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Всего убрано от снега и наледи 12,06 миллиона квадратных метров. Пешеходные дорожки обрабатываются противогололедными материалами. За прошедшие сутки обработано реагентами 13,28 миллиона квадратных метров», — говорится в сообщении.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин отметил, что для уборки снега привлекли свыше 13,5 тысяч дворников.

В каждом городском округе Подмосковья организовали место складирования снега.

«Согласно действующему в Московской области регламенту зимней уборки территорий, подмести снег необходимо в течение двух часов после выпадения 2 сантиметров снега. Зачистить ледяные накаты – в течение 5 часов после начала гололеда. Обработка территории противогололедными материалами – 2 часа после окончания снегопада. Вывозить снег должны не позднее 5 суток после окончания снегопада», - добавляется в сообщении.

Первыми очищаются выходы из подъездов и пешеходные дорожки, которые ведут к остановкам общественного транспорта и другим социально значимым объектам коммуникаций. После очищаются внутриквартальные проезды и детские площадки.

Важным является качество обработки детских площадок, чтобы дети и родители могли с комфортом проводить на них время.