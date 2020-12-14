РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 дек. В период с 16 по 31 декабря изменится расписание движения поездов МЦД-2, а также пригородных поездов Курского, Рижского направлений, идущих через Красногорск, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Обращаем внимание пассажиров, что с 16 по 31 декабря участок Каланчевская – Курская будет закрыт для движения всех поездов с 13:00 до 15:00. На время работ изменятся расписание и маршруты пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2», - говорится в сообщении.

В этот период строители продолжат вынос коммуникаций для подготовки железнодорожного полотна под укладку четвертого главного пути от Курского вокзала до Каланчевской.

«В начале декабря была проведена надвижка третьего из девяти пролетных строений будущего Каланчевского путепровода. Длина установленных арочных конструкций: 51, 82 и 47 метров соответственно», - добавляется в материале.

Одновременно ведется строительство платформы и подземного вестибюля будущего ТПУ «Каланчевская». Общая площадь вестибюля составит 3,5 тысячи квадратных метров. Он будет иметь сквозной проход, который соединит Каланчевскую улицу и Комсомольскую площадь, и включит лестничные и эскалаторные выходы на две новые островные платформы МЦД-2 и будущего МЦД-4. Их оборудуют навесами на всю длину, информационными стелами и табло. На платформах появятся современное светодиодное освещение.

Фасады вестибюля выполнят из стекла. В нем будут размещены кассовые павильоны, санитарные комнаты, лифты для маломобильных граждан. Также предусмотрены зоны для билетопечатающих и вендинговых аппаратов.

«Уже построено 160 метров платформы №1, установлены опоры под навес, который будет соответствовать архитектурному ансамблю площади трех вокзалов. Ведутся работы по возведению выходов на первую платформу из подземного вестибюля», – сказал начальник МЖД Михаил Глазков.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».