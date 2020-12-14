РИАМО - 14 дек. Видеоролик с горящим возле московской гостиницы «Космос» автобусом опубликовали в Telegram-канале «Медведь и лось. СВАО».

В ролике видно, что салон автобуса охвачен огнем полностью, рядом стоят люди, а также слышны сирены пожарных машин.

Возгорание в автобусе коммерческого перевозчика произошло вечером 13 декабря по адресу: улица Космонавтов, 4, рядом с гостиницей «Космос». В салоне пассажиров не было.

Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Автобус загорелся у гостиницы «Космос» в Москве. ВИДЕО>>