РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 дек. С прошлой недели добровольцы из волонтерского центра «Единой России» по договоренности с директором Щелковской областной больницы подключились к доставке лекарств, активисты помогают ускорить доставку на дом необходимых медикаментов, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

«Мы получаем от больницы заявки и стараемся их максимально оперативно закрывать и доставлять лекарства тем, кто их ждет. Доставку производим в бесконтактной форме, соблюдая все правила перчаточно-масочного режима. В день бывает до девяти заявок», - сказал волонтер Филипп Чернов.

Активисты волонтерского центра также регулярно помогают старшему поколению в получении лекарств в аптеках - забирают у жителей рецепт, получают в аптеке медикаменты и доставляют их домой.

Если необходима помощь волонтеров, нужно обратиться по телефону горячей линии волонтерского штаба: 8(496)566-19-54 и 8(903)777-18-69. Телефон социальной защиты для справок и вопросов: 8(496)566-98-03.