РИАМО - 14 дек. Директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен считает, что рубль на текущий момент недооценен, нацвалюта может укрепиться до 65-66 рублей за доллар в долгосрочной перспективе, сообщает РИА Новости.

«Торговать парой USD/RUB (доллар-рубль) относительно легко, потому что мы знаем, где остановиться: если два дня закрытие было выше 83 рубля за доллар, надо выходить», — сказал Якобсен.

Инвестбанкир подчеркнул, что в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 рублей.

По его словам, следующий год станет годом сырьевых товаров. У России в этой сфере есть большие мощности, которые принесут ей преимущество.

Эксперты ожидают стабилизации рубля по отношению к основным мировым валютам.​