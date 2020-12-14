РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. Пожарные подмосковных Люберец за минувшую неделю выезжали по сигналу тревоги 50 раз, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«На прошедшей неделе подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона 50 раз выезжало по сигналу тревоги. Участвовали в ликвидации 10 пожаров, три из которых произошли в Люберцах», - сказал Иванов.

Он уточнил, что два возгорания произошли в жилом секторе, третье - в строительной бытовке. Пострадавших нет.