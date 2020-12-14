РИАМО - 14 дек. Задымление из коллектора зафиксировали на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы, на месте инцидента обстановка спокойная, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«В 09:34 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: Ленинский проспект, дом 86», - говорится в сообщении.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений было обнаружено задымление из коллектора. На месте работают пожарные и службы города.

Сведений о пострадавших не поступало.