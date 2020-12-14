РИАМО - 14 дек. Автобус сгорел у столичной гостиницы «Космос», на момент пожара людей в нем не было, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Инцидент произошел вечером 13 декабря на улице Космонавтов, 4.

«Загорелся автобус коммерческого перевозчика ООО «Рико», он следовал в парк пустой. Возгорание оперативно потушили», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате произошедшего нет.

Как уточняется в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС РФ, общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Автобус загорелся у гостиницы «Космос» в Москве. ВИДЕО>>