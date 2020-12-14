РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 дек. Свыше одной тысячи рабочих убирают снег и обрабатывают дороги от гололеда в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Более тысячи рабочих и 253 единицы техники с раннего утра приводят улицы и тротуары в нормативное состояние. В первую очередь идет очистка дорог от снега и обработка противогололедными материалами маршрутов общественного транспорта, путепроводов и мостов», - говорится в сообщении.

По вопросам содержания территории горожане могут обратиться в Telegram-чат «Будет чисто 2020».