РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 дек. Домодедовские спортсменки заняли второе место в командном первенстве Московской области по настольному теннису, сообщается в группе МБУ «СШОР «Олимп» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования проходили в Коломне 11-13 декабря отдельно среди юношей и девушек.

«Девушки 2006-2008 годов рождения заняли второе место в составе: Косцова Ульяна; Давыдова Валерия; Строкова Юлия; Танаева Мария; Рябошапка Мария», - говорится в сообщении.

Юноши этого же возраста стали пятыми.

Среди возрастной группы 2003-2005 годов рождения и юноши, и девушки заняли 5-е места.

Спортсменов тренируют Лилия Костеневич, Анна Фирсова и Стефан Голузинский.