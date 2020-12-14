РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 дек. Спортсмены из Домодедова заняли призовые места на межрегиональных соревнованиях по спортивной акробатике, сообщатся в группе МБУ «СШОР «Олимп» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования проходили 10-13 декабря в Суздале.

«Масленникова Ксения, Масленникова Анастасия, Пермякова Ирина заняли 2-е место в трио (возраст 12-14 лет), в юниорах Курбанов Эмиль в индивидуальных выступлениях и в паре с Кристиной Анисимовой заняли 2-е место», - говорится в сообщении.

Вместе со спортивной программой проходил танцевальный конкурс, в котором Анисимова Полина, Назина Екатерина, Масленникова Ксения, Масленникова Анастасия, Пермякова Ирина, Музычко Антонина, Кузнецова Кристина, Анисимова Кристина, Курбанов Эмиль, Комарова Дарья и Вахтангишвили Александра заняли 3 место.

Спортсменов тренируют Светлана и Аркадий Панфиловы.