РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже аккумуляторных батарей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 52-летней местной жительницы о том, что около одного из домов на улице Колхозной неизвестный совершил хищение аккумуляторной батареи из грузового автомобиля иностранного производства. Общая сумма ущерба составила более 9 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 18-летний житель Москвы, у которого было изъято похищенное имущество. Полицейскими установлено, что задержанный причастен к ранее совершенному преступлению. Так, злоумышленник присвоил еще один автомобильный аккумулятор, который впоследствии продал, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды. Общая сумма материального ущерба составила 15 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

По данным фактам следователем Следственного управления УМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 УК РФ «Кража» и 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.