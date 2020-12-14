РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 дек. Воспитанники спортивной школы «Олимп» Домодедова стали победителями и призерами Открытых соревнований по плаванию, посвященных Международному дню инвалидов, сообщается в группе МБУ «СШОР «Олимп» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования проходили в Балашихе. Участие приняли спортсмены из различных городов Московской области, а также из Москвы, Нижегородской и Воронежской областей.

«Пловцы отделения ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата - ред.) спортшколы «Олимп» показали отличные результаты. <...> В возрастной категории 8-12 лет Пухова София стала победителем на дистанции 100 метров брассом и третьей на дистанции 100 метров на спине, Голощапов Иван завоевал два серебра на дистанциях 50 метров вольным стилем и 100 метров на спине», - говорится в сообщении.

Среди спортсменов старше 13 лет Марина Кирюшкина заняла второе место на дистанции 100 метров вольным стилем. Алина Измесьева стала третьей на дистанциях 50 метров вольным стилем и 100 метров брассом.

Спортсменов тренирует Татьяна Субботина.