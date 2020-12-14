РИАМО - 14 дек. Согласно оценке эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, ни один российский регион не находится в зоне с высоким показателем по коронавирусной инфекции на сегодняшний день, передает РИА Новости.

Эксперт построил прогноз на основе карты регионов по распространенности инфекции, созданной по официальной статистике. Регионы разбиты на четыре группы — «зеленые», где показатель распространения меньше 0,9 (позитивный), «светло-желтые» — 0,9-1,0 (стабильный), «оранжевые» — 1,0-1,1 (удовлетворительный), «светло-красные» — 1,1-1,2 (отрицательный); «темно-красные» – больше 1,2 (тяжелый). Индекс выше единицы указывает на рост распространения коронавируса, а меньше единицы — Covid-19 затухает.

«Основная часть регионов уже находится на плато <...>. Если сравнить показатель R — индекс распространения заболевания, то как индикатор он даст представление о регионах, уже прошедших плато или приблизившихся к нему. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато. Можно ожидать, что показатели по смертности ощутимо упадут», — отметил Тавадян.

Он выразил уверенность в том, что к Новому году ситуация будет улучшаться и, вероятно, так будет до марта 2021 года. По его словам, любая эпидемия затухает долго. При этом сразу после массовой вакцинации показатели заболеваемости и смертности упадут.

Уже четыре региона к настоящему времени находятся в «темно-зеленой» зоне — имеют положительную динамику по коронавирусу. Это Чукотка, Костромская область, Москва и Горный Алтай. Остаются в светло-красной зоне три региона: Дагестан, Крым и Брянская область. При этом нет ни одного региона в тяжелой ситуации по Covid-19. Московсковская область находится в «желтой» зоне с удовлетворительными показателями.

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Текстовая трансляция

14 ДЕКАБРЯ

- 1370 пациентов с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. Всех пациентов, а также близко контактировавших с ними лиц взяли под медицинское наблюдение.

- За сутки в России зарегистрировали 27 328 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 484 больных. В Москве - 5 874.

- Ни один регион РФ не находится в «тяжелой» зоне по Covid‑19. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато​.

- В столице за прошедшие сутки умерли 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9 945 человек.