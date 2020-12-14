РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 дек. Жители подмосковного Красногорска могут бесплатно покататься на катке на набережной в микрорайоне Павшинская пойма, там есть прокат коньков и теплая раздевалка, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«На радость ребятне и взрослым на набережной в районе Павшинская пойма в тестовом режиме открылся бесплатный каток. Он работает ежедневно с 10 до 22 часов, каждые полтора часа лед чистят», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что на катке есть прокат коньков и теплая раздевалка, находиться в которой можно только в маске.

«Здорово видеть, как обновленные благоустроенные пространства наполняются детским смехом - такого катка здесь никогда не было. Заряд бодрости и позитива обеспечен», - отметила Хаймурзина.

С вопросами и пожеланиями можно обратиться в администрацию катка по телефону: 8 (926) 095-11-20.

«Этой зимой в нашем округе будет более 30 катков, треть из них уже готова. Адреса - на сайте администрации горокруга в разделе «Зима в Подмосковье», - заключила Хаймурзина.