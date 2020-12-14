РИАМО - 14 дек. Со второй половины недели в Москве и Московской области пройдут обильные снегопады, температура воздуха днем составит от минус 1 до минус 3 градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
По словам синоптика, в начале недели прогнозируется преимущественно облачная погода с небольшими снегопадами. Со второй половины недели начнутся обильные осадки.
Он отметил, что после четверга температура воздуха вновь вернется к значениям минус 4-7 градусов. Атмосферное давление понизится, а в конце недели опять повысится.
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