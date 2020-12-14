РИАМО - 14 дек. Московское областное УФАС России выявило нарушения законодательства при проведении закупки оборудования для комплекса по переработке и размещению отходов в городском округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ведомство приняло решение по делу о нарушении антимонопольного законодательства, согласно которому администрация округа признана нарушившей часть 2 статьи 17 ФЗ «О защите конкуренции» при организации и проведении закупки оборудования для комплекса по переработке и размещению отходов в Солнечногорске.

«Извещение было размещено в Единой информационной системе в сфере закупок. Нарушение выразилось в неправомерном включении администрацией в документацию абстрактных технических параметров закупаемого оборудования», — говорится в сообщении.

Это не позволило сформировать конкурсное предложение без указания максимальных и минимальных значений таких показателей, а также значений показателей, которые не могут изменяться, что могло привести к ограничению конкуренции.

В соответствии с частью 2 статьи 17 закона о защите конкуренции при проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений в случае закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещается не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах.