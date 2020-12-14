РИАМО - 14 дек. За прошедшие сутки в Москве и Московской области выпало два миллиметра осадков, слой снега увеличился примерно на два сантиметра, сообщил в понедельник РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«За истекшие сутки количество осадков, выпавших в Московском регионе, составило два миллиметра. Это значит, что слой снега увеличился примерно на два сантиметра и сейчас составляет около пяти сантиметров», - сказал Синенков.

Он отметил, что нормой осадков за декабрь считается 52 миллиметра. То есть за прошедшие сутки выпало почти 4% от месячной нормы.

«Уже во второй половине недели в регионе начнутся обильные снегопады, а температура воздуха составит 0 – минус 1», - добавил Синенков. ​