РИАМО - 14 дек. За минувшие сутки 4932 человека вылечились от коронавирусной инфекции в столице, с начала пандемии выздоровели после Covid-19 534 552 пациента, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования», — говорится в сообщении.

При выписке все пациенты получают соответствующие рекомендации.

Вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

В мегаполисе за минувшие сутки умерли 75 пациентов с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии скончались 9945 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что вводить комендантский час в городе и ограничивать продажу алкоголя во время новогодних праздников власти не планируют.

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Текстовая трансляция

14 ДЕКАБРЯ

- 1370 пациентов с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. Всех пациентов, а также близко контактировавших с ними лиц взяли под медицинское наблюдение.

- За сутки в России зарегистрировали 27 328 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 484 больных. В Москве - 5 874.

- Ни один регион РФ не находится в «тяжелой» зоне по Covid‑19. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато​.

- В столице за прошедшие сутки умерли 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9 945 человек.