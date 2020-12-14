РИАМО - 14 дек. Сотрудники УМВД России по Одинцовскому городскому округу задержали подозреваемого в кражах из частных домов на сумму более 3 миллионов рублей, им оказался ранее судимый 38-летний житель Рузского округа, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник гвоздодером отжимал стеклопакеты либо входные двери, незаконно проникал в дома, откуда похищал денежные средства, ювелирные украшения, электроинструменты, бытовую технику и банные принадлежности», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержать злоумышленника удалось в результате оперативно-разыскных мероприятий. При проведении обыска по месту его проживания обнаружена и изъята часть ранее похищенного имущества.

Сам подозреваемый рассказал, что перед кражами проводил разведку — осматривал дома с помощью бинокля, убеждался в отсутствии жильцов.

По данным правоохранителей, злоумышленник причастен к совершению 15 аналогичных эпизодов на территории Одинцовского городского округа. Общий ущерб от его действий составил свыше 3 миллионов рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража».

В настоящий момент подозреваемый находится под домашним арестом. Сотрудники полиции проверяют причастность злоумышленника к совершению других преступлений на территории Московского региона.