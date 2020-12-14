РИАМО - 14 дек. В рамках продолжающейся работы по сохранению памятников архитектуры под охрану взято здание, построенное в 1903 году, в то время там находилась городская лечебница, которую местные называли Рогожской амбулаторией, сейчас там расположен музей кулинарного искусства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Здание находится в Большом Рогожском переулке. Оно сразу бросается в глаза. Архитектор постройки Николай Благовещинский выбрал для двухэтажного дома нетипичный стиль – неорусский. Теперь дом, построенный из яркого красного кирпича с белыми декоративными элементами, является визитной карточкой переулка.

«Неорусский стиль — популярное направление в архитектуре конца XIX — начала XX веков. Для него типично соединение византийской архитектуры и древнерусского зодчества. Рогожская амбулатория стала прекрасным образцом городского общественного здания, в облике которого воплощены основные черты неорусского стиля», — сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Новый статус обеспечивает защиту здания от сноса или изменения фасада при ремонте. Все работы собственников, касающиеся облика здания, теперь должны быть согласованы с правительством города.

Работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в столице ведется постоянно. Список объектов культурного наследия регулярно пополняется. Только за последние семь лет охранный статус получили около 923 памятников. Из них более 440 — выявленные объекты культурного наследия, а примерно 480 — объекты культурного наследия федерального и регионального значения.