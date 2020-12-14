РИАМО - 14 дек. Столичные парки подготовили новую порцию лекций, занятий и экскурсий, все они пройдут в онлайн-формате с 14 по 20 декабря, за посещение или просмотр мероприятий платить не нужно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Поклонников аргентинского танго ждут на онлайн-уроке в парке «Ходынское поле». 14 декабря в 12:00 участников научат делать повороты в левую сторону. Им покажут, как правильно ставить ноги и разворачивать корпус при выполнении этого движения. Занятие пройдет на платформе Zoom», - говорится в сообщении.

Также парк подготовил занятие по хатха-йоге, которое пройдет 19 декабря в 12:00. На нем профессиональный инструктор покажет различные упражнения и расскажет, как избавиться от сутулости.

Усадьба «Кусково» подготовила лекцию о декоре. На ней посетителям расскажут о том, какие редкие декоративные ткани использовались при создании интерьеров дворца в XVIII веке. Трансляция пройдет на YouTube-канале усадьбы 16 декабря в 18:00.

Здесь 20 декабря сотрудники усадьбы также расскажут подробнее о коллекции датского фарфора, создание которого датируется XIX веком. Слушатели узнают о работах известного художника Арнольда Эмиля Крога и его коллег. Многие изделия были созданы ими в единственном экземпляре. Трансляция начнется в 15:00.

Онлайн-урок по акварельной живописи, подготовленный Бабушкинским парком, поможет развить творческие способности. Трансляция лекции запланирована на 14 декабря в 12:00 в аккаунтах соцсетей парка.