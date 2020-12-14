РИАМО - 14 дек. В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина планируют построить три подземные галереи, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Проект планировки музея и прилегающей территории одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром города Сергеем Собяниным, на заседании 10 декабря.

«Площадь территории проекта составит 5,7 гектара. Проектом предусмотрено строительство трех подземных галерей, соединяющих основное здание музея с депозитарно-реставрационным и выставочным центром, с галереей старых мастеров и с галереей искусств стран Европы и Америки XIX-XX веков», — говорится в сообщении.

Кроме того, будет реконструирован Малый Знаменский переулок от улицы Волхонки до Колымажного переулка. Там появится пешеходная зона, организуют возможность проезда для спецтранспорта.

В рамках проекта также реконструируют Колымажный переулок от Волхонки до Малого Знаменского переулка. Работы проведут на паркинге и проезжей части.

Работы проведут за счет средств федеральной адресной инвестиционной программы.

Музей был основан в 1912 году. Его здание построено в неоклассическом стиле. В 1991 году здание Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина внесли в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.