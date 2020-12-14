РИАМО - 14 дек. В рамках решения вопроса стабилизации цен в РФ могут зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января до 1 апреля, пишет в понедельник газета «Известия».

Данные товары сильнее всего подорожали в ноябре. Ранее на рост цен на продукты обратил внимание президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Некоторые торговые сети в столице снизили стоимость продуктов сразу после совещания 9 декабря, на котором президент Владимир Путин отметил: реально располагаемые доходы граждан упали на 4,3%, а цены, к примеру, на сахар выросли на 71%. Глава государства весьма резко заметил, что сказки о ситуации с ценами рассказывать не надо», - говорится в материале.

По данным «Платформы ОФД», с 7 по 13 декабря средний чек на базовые продукты не изменился.

Представители бизнеса могут заморозить как рыночные, так и закупочные цены на сахар-песок и подсолнечное масло. Совещания на эту тему проводятся с участием Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития России и ФАС.

Сейчас обсуждается фиксирование цен на уровне 95 рублей за литр подсолнечного масла при закупке у производителей и 110 рублей в рознице. предельную цену за килограмм сахарного песка предполагается установить в размере 36 и 45 рублей соответственно.

Новая договоренность будет закреплена в форме соглашения между компаниями.

«В понедельник, в первой половине дня стороны проведут еще одну серию совещаний. Уже во второй половине дня предложения направят в правительство на оценку», - добавляется в статье.​