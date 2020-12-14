РИАМО - 14 дек. Вечером в понедельник пробки на столичных дорогах могут достичь семи баллов из десяти максимальных, прогнозируются затруднения в центре и в районе проведения дорожных работ, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В 8 часов в понедельник пробки на дорогах города оцениваются в три балла, утром максимальная загруженность дорог может достичь пяти баллов.

«Движение в центр затруднено здесь: Ярославское шоссе, шоссе Энтузиастов, Волгоградский проспект», — говорится в сообщении.

Свободно едут по Мичуринскому проспекту, Звенигородскому и Волоколамскому шоссе.

Днем в понедельник загруженность дорог составит четыре-пять баллов.

К вечеру понедельника ожидаются пробки до семи баллов. Прогнозируются затруднения в центре и в районе проведения дорожных работ – это пересечение Волоколамского шоссе и МКАД, Северянинский путепровод, 82-й километр МКАД.