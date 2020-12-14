РИАМО - 14 дек. Инвестиционный портал Москвы запустил свое мобильное приложение, которое уже сейчас можно скачать в App Store и Google Play, в приложении доступен весь основной функционал полноценной версии портала, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В будущем с помощью приложения предприниматели смогут подбирать площадки для бизнеса, а также запрашивать одобрение льготных займов, направлять заявки на сопровождение проектов и присвоение различных статусов, дающих право на городские налоговые льготы и преференции», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко добавил, что с появлением приложения столичные предприниматели могут пользоваться всеми необходимыми услугами практически из любой точки мира.

«Мобильные приложения расширяют возможности для доступа к городским цифровым ресурсам. Сейчас в официальном приложении инвестпортала предприниматели могут оперативно найти подробную информацию о торгах по продаже и аренде городского имущества, направить обращение в органы власти или узнать актуальные деловые новости», — добавил Лысенко.

Работа над приложением завершится в 2021 году. Вскоре пользователям станут доступны инвестиционная карта и другие сервисы.

На данный момент в приложении находятся четыре основных раздела: «Главное», «Пресс-центр», «Имущество от города» и «Московский инвестор». Ознакомиться с ними могут даже не зарегистрированные пользователи, однако сами сервисы приложения доступны только после авторизации. Для входа можно использовать данные учетной записи инвестпортала. Если у пользователя ее нет, он может пройти процедуру регистрации непосредственно в мобильном приложении.