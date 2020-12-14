РИАМО - 14 дек. С начала года жители и гости Москвы совершили более 130 миллионов подключений к городской сети Wi-Fi, что почти на 8 миллионов больше чем в прошлом году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Во многом это связано с расширением Wi-Fi пространства в городе и появлением новых хот-спотов», — сказал руководитель продукта «Общегородской Wi-Fi» в департаменте информационных технологий Москвы Александр Харитонов.

Он добавил, что за год использования городской сети Интернета было потреблено примерно 15 миллионов гигабайт трафика, что сравнимо со скачиванием около 7,5 миллионов фильмов.

По словам Харитонова, за год на общественных пространствах Москвы появилось более 1 тысячи точек доступа к городской сети Wi-Fi.

За последнее время точки доступа создали внутри Садового и Третьего транспортного кольца – всего там появилось более 400 новых точек. Кроме того, они появились на обновленном Северном речном вокзале, в зданиях общежитий Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, а также в домах культуры и других учреждениях Москвы.

Работы по расширению сети Wi-Fi и развитию бесшовного пространства в городе продолжаются. В начале следующего года общее число точек доступа к городской сети превысит 20,5 тысяч.