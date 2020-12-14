РИАМО - 14 дек. С понедельника в России вступили в силу новые правила оформления больничного, листок нетрудоспособности отныне можно оформить в электронном виде, сообщает Газета.ru.

Также теперь можно получить больничный дистанционно. Для оформления листка нетрудоспособности понадобится дополнительный документ — СНИЛС.

«Более того, новыми правилами регламентируются отдельные категории граждан, которым будут выдаваться только «бумажные» листки временной нетрудоспособности», - говорится в сообщении.

Помимо этого, новыми правилами устанавливается, что больничный по уходу за ребенком теперь не ограничивается по срокам.​