РИАМО - 14 дек. Медведи, обитающие в Московском зоопарке, впали в зимнюю спячку, специалисты создали животным условия, максимально приближенные к реальности, благодаря чему жизненные циклы зверей из зоопарка ничем не отличаются от циклов сородичей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы начали готовить медведей к спячке ранней осенью. В течение нескольких месяцев они получали калорийную пищу. К началу декабря они набрали достаточную массу тела. В их берлогах постелили мягкую солому. Всего процесс погружения в зимнюю спячку занимает несколько дней», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Рядом с берлогами расположены камеры видеонаблюдения, они позволяют сотрудникам зоопарка смотреть за медведями круглые сутки. Во время зимней спячки к вольерам могут подходить только знакомые им рабочие зоопарка.

Выход из зимней спячки обычно происходит в конце марта, когда в городе устанавливается теплая и солнечная погода.

С приходом зимних холодов в Московском зоопарке также уснули сурки, которые проведут в своих норах четыре-пять месяцев. А на зиму их разместили в специальных холодильных камерах. К продолжительному сну также готовятся еноты, енотовидная собака, бурундуки и соня-полчок.