РИАМО - 14 дек. Москвичи, принявшие участие в благотворительности с помощью нового сервиса на портале mos.ru, уже получили уведомления о его работе, сообщила заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В октябре на портале mos.ru заработал благотворительный сервис. Чтобы принять участие в благотворительности, нужно в разделе «Мои платежи» на странице сайта выбрать блок «Благотворительность» и перевести желаемую сумму в фонды, которые помогают тяжелобольным людям, малоимущим, а также бездомным животным.

«Такие уведомления с отчетом о работе сервиса горожане будут получать регулярно. На данный момент к проекту присоединились 15 благотворительных организаций. Количество пожертвований уже превысило три тысячи, их средний размер — более 200 рублей», — отметила Сергунина.

Между тем, различные фонды все еще могут присоединиться к сервису, работающему на mos.ru. Это можно сделать с помощью специальной инструкции на сайте «Душевная Москва».

Помощь благотворительным организациям оказывает и правительство Москвы. В этом году объем этой помощи превысил 300 миллионов рублей.