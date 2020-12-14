РИАМО - 14 дек. Пожар произошел в доме на Рассказовской улице в столице, в результате возгорания погиб один человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре в доме 28 по Рассказовской улице поступило в МЧС в 23:09 13 декабря. В доме горела одна из квартир на шестом этаже. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с вышерасположенных этажей были выведены шесть человек», — говорится в сообщении.

Один человек в результате пожара погиб.

В 23:44 13 декабря пожар потушили.