РИАМО - 14 дек. Информация о минировании здания аэропорта Шереметьево поступила от анонимного источника, вызов оказался ложным, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Звонок от неизвестного об угрозе взрыва в службу-112 поступил 13 декабря в 19:38.

«Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Усилены меры безопасности силами подразделений аэропорта», - говорится в сообщении.

Эвакуация специалистами не проводилась. В 22:30 стало известно, что вызов был ложным.​