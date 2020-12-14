РИАМО - 14 дек. В результате пожара в жилом доме на юго-западе Москвы погиб один человек, пострадали три человека, в том числе один ребенок, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«В 04:32 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Херсонская, дом 7, корпус 2», - говорится в сообщении.

Пожар произошел в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. Частично огонь ушел на четвертый этаж. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Пожарными в ходе проведения разведки и тушения из горевшей и вышерасположенных квартир были спасены девять человек, в том числе два ребенка. Один из спасенных скончался, трое пострадали.

Пожар удалось ликвидировать в 05:17.