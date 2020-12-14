РИАМО - 14 дек. В Москве за минувшие сутки умерли 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии скончались 9 945 человек с Covid-19, сообщает оперативный штаб столицы.

С начала пандемии в мегаполисе выявили более 692 тысяч случаев инфицирования, выздоровело после коронавируса более 529 тысяч пациентов.

«Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — говорится в сообщении.

В столице действует масочно-перчаточный режим — маски и перчатки необходимо носить в общественных местах и транспорте.

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Текстовая трансляция

14 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 27 328 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 484 больных. В Москве - 5 874.

- Ни один регион РФ не находится в «тяжелой» зоне по Covid‑19. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато​.

- В столице за прошедшие сутки умерли 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9 945 человек.