РИАМО - 14 дек. На территории Московской области в преддверии 2021 года запланировано открытие 46 новогодних ярмарок, сообщил РИАМО исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«С середины декабря запланировано проведение 46 новогодних ярмарок в 31 городском округе Подмосковья. Первые девять тематических новогодних торговых площадок сезона 2020-2021 откроются 14 декабря. Массовое открытие ярмарок с праздничной тематикой начнется с 20 декабря, на это время приходится пик новогодней торговли», - сказал Воскресенский.

Он добавил, что на традиционных новогодних ярмарках в Подмосковье можно будет окунуться в сказочную атмосферу праздника, приобрести подарки и сувениры для близких людей, попробовать и купить вкусные угощения к столу. Здесь будут продаваться искусственные и живые елки, елочные украшения, игрушки, гирлянды, маскарадные костюмы и прочая праздничная атрибутика.

«Самая оживленная новогодняя торговля будет в Сергиево-Посадском и Волоколамском городских округах, в Красногорске и Мытищах. Здесь заявлено 13 ярмарочных площадок. Всего на новогодних ярмарках будет организовано более 2 тысяч торговых мест», - отметил Воскресенский.

На ярмарках будут организованы праздничные гулянья с Дедом Морозом и Снегурочкой, дегустация фермерской продукции, конкурсы и розыгрыши для взрослых и детей, разнообразные конкурсы и мастер-классы.

Новогодние ярмарки будут открыты до 31 декабря.