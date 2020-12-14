РИАМО - 14 дек. В понедельник в Московском регионе минимальная температура воздуха составит минус 6 - минус 1 градус, возможен небольшой снег, скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 4 - минус 2 градуса, по области - минус 6 - минус 1 градус», - говорится в сообщении.

Скорость юго-восточного ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня будет 756 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит около 70%.