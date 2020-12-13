РИАМО - 13 дек. У москвича 1991 года рождения украли почти 1,5 миллиона рублей, злоумышленники представились сотрудниками банка, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Неизвестные позвонили потерпевшему по телефону и представились сотрудниками банка. Под предлогом сохранения денежных средств на банковских счетах они вынудили его установить приложение «Team Viewer».

«Завладели кодами из СМС-сообщений, после чего с банковских счетов совершили кражу денежных средств в сумме 1 миллиона 444 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».