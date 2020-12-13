РИАМО - 13 дек. Индивидуальную предпринимательницу в столице обокрал неизвестный под предлогом сборки заказа, сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Кража произошла 12 декабря днем на улице Трофимова, владение 36, павильон 2/22.

«В павильон вошел неизвестный, под предлогом сборки заказа, воспользовавшись невнимательностью женщины, из ее сумки тайно похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 1,7 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».