РИАМО - 13 дек. В столице специалисты возвращали исторический облик по чертежам XIX века доходному дому братьев Третьяковых, которому уже почти 130 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Купцы Третьяковы в 1891 году купили каменные жилые палаты, которые принадлежали в середине XVIII столетия семьям Волынских, Воронцовых. По проекту архитектора Александра Каминского — автора первого здания Третьяковской галереи — на месте палат возводят дом с фасадами в русском стиле.
Внутри здание было выполнено в архитектуре Возрождения и барокко.
После революции в доме разместился Народный комиссариат юстиции, а также редакции журналов «Октябрь» и «РОСТ».
В 1990-х годах из-за неправильного эксплуатирования в здании образовались трещины. В 2007 году в доме началась реставрация, которая продлилась четыре года.
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