РИАМО - 13 дек. В столице специалисты возвращали исторический облик по чертежам XIX века доходному дому братьев Третьяковых, которому уже почти 130 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Когда-то там издавали журнал «Русский вестник», затем работали магазины, банк, антикварный салон. В советский период в здании располагалась прокуратура, а также снова издавали журналы. В наши дни доходному дому вернули исторический облик», — отмечается в материале.

Купцы Третьяковы в 1891 году купили каменные жилые палаты, которые принадлежали в середине XVIII столетия семьям Волынских, Воронцовых. По проекту архитектора Александра Каминского — автора первого здания Третьяковской галереи — на месте палат возводят дом с фасадами в русском стиле.

Внутри здание было выполнено в архитектуре Возрождения и барокко.

После революции в доме разместился Народный комиссариат юстиции, а также редакции журналов «Октябрь» и «РОСТ».

В 1990-х годах из-за неправильного эксплуатирования в здании образовались трещины. В 2007 году в доме началась реставрация, которая продлилась четыре года.