РИАМО - 13 дек. Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин» на юго-востоке Москвы может получить штраф в размере 300 тысяч рублей за нарушение правила заполняемости зала в период пандемии, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Ян Поповский.
Зал цирка был заполнен примерно на 90%, присутствовало 800-900 человек, а зал рассчитан на 1,2 тысячи человек. При этом в городе театры и цирки не должны заполнять залы более чем на 25%. Кроме того, некоторые посетители цирка были без перчаток.
Поповский добавил, что в отношении администрации заведения будут применены меры административного воздействия.
За нарушение статьи 20.6.1 КоАП РФ учреждению грозит штраф в размере 300 тысяч рублей.
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Текстовая трансляция
13 ДЕКАБРЯ
- Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин» в Москве может получить штраф в размере 300 тысяч рублей. В заведении нарушили правила заполняемости зала в период пандемии.
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