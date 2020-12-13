РИАМО - 13 дек. В Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности на 14-15 декабря из-за снега и обледенения, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за снега и обледенения будет действовать в Подмосковье с 21:00 14 декабря до 09:00 15 декабря.

Такой же уровень погодной опасности объявили в Ивановской, Смоленской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской и Белгородской областях Центрального федерального округа России.

В ночь на 15 декабря в Московском регионе прогнозируется облачная погода, снег, гололедица. Температура воздуха опустится до минус 6 - минус 4 градусов. Ветер будет дуть южного и юго-западного направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.