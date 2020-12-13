РИАМО - 13 дек. В воскресенье на скалодроме спортивного комплекса «Сатурн» проходит открытое первенство городского округа Раменский по скалолазанию, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

К состязаниям в дисциплине «трудность» допускаются спортсмены в трех возрастных категориях: мальчики и девочки 2007-2009 годов рождения, юноши и девушки 2003-2007 годов рождения, а также юниоры и юниорки 2001-2002 годов рождения.

«Открытое первенство Раменского округа по скалолазанию проходит уже не первый год и собирает участников не только из Подмосковья, но и из других регионов России. Скалолазание из вида активного досуга превратилось в настоящий вид спорта, в котором спортсмены должны демонстрировать не только приличный уровень физической подготовки, но и высокую степень внимательности», — сказал министр культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.