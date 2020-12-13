РИАМО - 13 дек. Правоохранители столицы задержали 19-летнего приезжего по подозрению в краже денег из кассы торгового помещения, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию обратился 36-летний предприниматель. Из кассы пропало три тысячи рублей. По данным заявлений еще трех граждан, у них похитили имущество организаций.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на улице Дыбенко был задержан подозреваемый. Им оказался 19-летний приезжий. Установлено, что злоумышленник путем взлома замков проникал в помещения организаций и совершал кражи имущества», — отмечается в материале.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранта дела заключили под стражу.