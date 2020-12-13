РИАМО -13 дек. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования коллегам и близким народного артиста РФ Евгения Хорошевцева, сообщает ТАСС.

О смерти «голоса Кремля» Евгения Хорошевцева стало известно в воскресенье. Артист умер на 77-м году жизни.

«Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Евгения Александровича Хорошевцева, замечательного диктора, телеведущего, педагога. <…> Без его неповторимой интонации невозможно представить Парад Победы на Красной площади и другие знаковые события, проходившие в московском Кремле и на главной площади России», - сказано в телеграмме Медведева.

Хорошевцев окончил факультет эстрадного искусства в ГИТИСе. В 1968 году стал режиссером Всесоюзного радио. В 2003-2004 годах диктор был руководителем на радиостанции РТВ-Подмосковье. С 2007 года артист озвучивал парады Победы на Красной площади. ​