РИАМО - 14 дек. В Московской области с понедельника началось патрулирование лесов для охраны хвойного молодняка, а также лесных культур, проводить проверки будут по 31 декабря, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Федеральный государственный леснадзор в лесах региона усиливается в рамках операции «Елочка». Дежурство будет вести государственные лесинспекторы на стационарных постах, а представители общественности, органы местного самоуправления и правоохранительные органы окажут им помощь.

«В прошлом году в рамках операции «Елочка» лесными инспекторами выявлено 17 фактов незаконной вырубки хвойных деревьев, нарушителями срублено 34 дерева. Граждане были задержаны на месте преступления, приняты процессуальные решения в соответствии с законодательством РФ», – сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

По ее словам, количество нарушений снижается каждый год. В первую очередь, это связано с эффективными мерами профилактики, а также экологической пропагандой, которая проводится работниками лесничеств с населением на местах.

Размер штрафа за незаконную рубку лесных насаждений составляет до 4 тысяч рублей для физических лиц, а также до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Также для нарушителей, которые нанесут ущерб на сумму свыше 5 тысяч рублей, предусматривается уголовная ответственность.