РИАМО - 14 дек. В понедельник в столице состоятся отпевание и похороны актера Александра Самойлова, сообщается на сайте МХАТ имени М. Горького.

«Отпевание Александра Владимировича Самойлова состоится 14 декабря в Храме Живоначальной Троицы в Филимонках», — отмечается в материале.

Богослужение начнется в 11:00. Похоронят артиста на Ваганьковском кладбище.

Информация о смерти актера появилась 9 декабря. Артист ушел из жизни на 69-м году жизни после продолжительной болезни. Он готовился к двум театральным премьерам, несмотря на заболевание.

Самойлов родился в Кемерове в семье народного артиста СССР Владимира Яковлевича и актрисы Надежды Самойловой. В 1977 году окончил ГИТИС. Служил в театре имени В. Маяковского, в Московском областном драматическом театре имени Островского и других. С 1994 года играл во МХАТе имени М. Горького.​